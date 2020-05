OM : André Villas-Boas inquiet pour son staff

Depuis l'officialisation attendue du départ d'Andoni Zubizarreta, désormais ex-directeur sportif de l'OM, dans la soirée de jeudi, l'incertitude la plus complète règne désormais autour de l'avenir d'André Villas-Boas (42 ans) sur le banc marseillais.

Très attaché et lié à l'Espagnol, comme il l'a répété à de nombreuses reprises, le technicien portugais pourrait lui aussi faire ses valises et quitter le club de la cité phocéenne, où il est lié jusqu'en 2021. Mais L'Equipe précise dans son édition de dimanche qu'AVB est surtout concerné et inquiet à propos de l'avenir de son staff. Que se passerait-il pour les acolytes de l'ancien coach de Chelsea en cas de départ du banc de l'OM ?