Le Real Madrid a déjà de gros doutes sur sa nouvelle recrue JJ Gabriel !

C’était un feuilleton qui a passionné l’Angleterre, mais pas que. Effectivement, celui qui est considéré comme le plus gros espoir du pays, JJ Gabriel, avait pris la décision de quitter Manchester United avant de signer son premier contrat pro avec les Red Devils. Pratiquement tous les gros clubs du Vieux Continent se sont penchés sur le dossier, et c’est finalement le Real Madrid qui a remporté le gros lot, devant des clubs comme le FC Barcelone ou le Bayern Munich.

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L’entourage du joueur avait d’ailleurs de sacrées demandes, et le montant de l’opération est estimé à environ 15 millions d’euros. Ce qui inclut le salaire du joueur, des primes, des commissions ainsi que l’indemnité à verser aux Mancuniens. Jude Bellingham serait même intervenu pour convaincre le milieu offensif qui a récemment fêté ses 16 ans, et qui devrait intégrer le Real Madrid Castilla, en D3 espagnole. Si le deal n’a pas encore été officialisé, le joueur a déjà pris la pose avec la une du journal Marca annonçant son arrivée, ce qui ne laisse plus trop de place au doute.

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Un père problématique

Mais le Real Madrid aurait déjà été refroidi par certains comportements de l’adolescent. Une vidéo récente du joueur dans une boutique du Barça, portant un des maillots du club catalan dans ses bras, a par exemple circulé sur les réseaux. Mais surtout, comme l’explique The Sun, les dirigeants madrilènes seraient déjà très méfiants vis-à-vis du père du joueur, qui serait particulièrement exigeant et traînerait déjà une réputation assez sulfureuse.

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Il aurait notamment eu une relation très tendue avec Manchester United, et forcément, à Madrid, on a déjà peur de le voir reproduire ces comportements du côté de Valdebebas. Ils craignent aussi qu’il puisse avoir une mauvaise influence sur son fils, et sont aussi inquiets des agissements du père sur les réseaux sociaux. Au sein du club merengue, certaines personnes, dont des joueurs, ont aussi été surpris de voir le jeune Anglais déclarer rêver du Ballon d’Or, sans même avoir joué le moindre match en pro. L’opération n’est a priori pas en danger, mais ce qui est sûr, c’est que le comportement de JJ Gabriel et de son père sera scruté de très près en Espagne…