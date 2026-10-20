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Ligue des Champions

La démonstration du PSG affole les réseaux

Par Jules Kutos-Bertin
PSG 4-2 Barcelone
winamax
1 2.20 N 4.50 2 2.25 1er pari remboursé

Le PSG a fait ce qu’il sait faire de mieux en Ligue des Champions : gagner. Pour le choc de cette 3e journée de Ligue des Champions, les Parisiens ont battu le Barça (4-2) au terme d’une prestation très aboutie. Désiré Doué, Lucas Hernandez, Vitinha et Fabian Ruiz sont les buteurs du PSG, un succès mérité tant Paris a dominé le club catalan, pourtant impressionnant depuis le début de saison. Forcément, les réseaux ne sont pas passés à côté de cette démonstration.

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