Accord OM-Genoa pour Hamed Junior Traoré

Désormais sous les ordres de Bruno Genesio, l’Olympique de Marseille poursuit son mercato avant le début de la saison prochaine. Après le départ de Bilal Nadir en fin de contrat et dans l’attente d’un départ pour Mason Greenwood, voir Pierre-Emerick Aubameyang, un nouveau joueur de l’Olympique de Marseille est sur le point de faire ses valises. Selon nos informations, un accord total a été trouvé entre l’OM et le Genoa pour le départ de Hamed Junior Traoré (26 ans), seulement une saison après son arrivée.

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Les deux clubs se sont entendus sur un prêt assorti d’une option d’achat supérieure à 8 millions d’euros. Une formule qui permet au Genoa de limiter son investissement immédiat, tout en assurant à l’OM de libérer de la masse salariale, ainsi qu’une belle somme d’argent si le club italien décide de lever l’option en fin de saison. Sanctionné par la DNCG au début de l’été, Marseille poursuit son opération dégraissage afin de financer une partie de son mercato estival.

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Hamed Junior Traoré de retour en Serie A

Arrivé l’été dernier en provenance de Bournemouth dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat quasi-obligatoire, après une bonne saison réalisée avec l’AJ Auxerre, Hamed Junior Traoré n’a jamais réussi à s’imposer durablement sur la Canebière. Freiné par plusieurs blessures tout au long de la saison, l’international ivoirien de 26 ans n’a disputé que 19 rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan de 3 buts et 2 passes décisives. Un rendement insuffisant pour convaincre les dirigeants olympiens de miser sur lui à long terme.

🚨🔴🔵🇨🇮 #SerieA |



🔐 Accord trouvé entre l'OM et le Genoa pour Hamed Traoré.



💰 Prêt avec option d'achat supérieureà 8M€



Avec @sebnonda https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/PoXumbpLEW — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 10, 2026

Pour Traoré, ce transfert lui permettra de retrouver un championnat où il avait déjà performé. L’ancien joueur d’Empoli, de Sassuolo et de Naples retrouvera la Serie A dans laquelle il s’était révélé avant son départ en Premier League. Quant au Genoa, qui a déjà accueilli plusieurs anciens Marseillais ces dernières années, comme Kevin Strootman, Ruslan Malinovskyi ou Vitinha, le club italien espère relancer la carrière d’Hamed Junior Traoré, après une saison compliquée en Ligue 1.