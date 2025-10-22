LdC : le groupe de l’OM pour défier le Sporting

Après sa large victoire contre Le Havre en Ligue 1 (6-2), l’Olympique de Marseille se déplace ce mercredi soir au Sporting pour un choc de Ligue des Champions. Pour cette rencontre, l’OM devra composer sans Amine Gouiri, blessé et déjà forfait pour la CAN, mais pourra compter sur son trio offensif Greenwood, Aubameyang et Paixão, auteurs d’une prestation éclatante face au Havre.

Au milieu, Gomes et Højbjerg, Vermeeren seront bien présents aux côtés d’O’Riley, tandis que la défense est composée de Pavard, Aguerd, Emerson, Weah et le capitaine Balerdi. Dans les cages, Rulli devrait être titulaire et cherchera à garder ses filets inviolés face au Sporting. En revanche, Kondogbia et Medina sont toujours absents, privant De Zerbi de deux éléments clés de son effectif.

