Paulo Dybala a choisi où il jouera la saison prochaine, les supporters de Manchester United réclament la tête des propriétaires

Rien ne va plus à Manchester United

En Angleterre, la tension monte encore d'un cran entre les supporters de Manchester United et les propriétaires du club : la famille Glazer. Après le scandale de la Super League, «les fans demandent le retrait de l'actuel propriétaire et vont d'ailleurs manifester et bloquer le car des joueurs avant le choc contre Liverpool demain après-midi.» Comme le résume le Daily Express sur sa Une, il va y avoir un «blocus à United.» Une manière de manifester une novelle fois contre les Glazer et de faire entendre leur voix estime le quotidien anglais. Une information qui fait également la Une du Daily Mirror qui indique de son côté que «la fureur de la Super League va se faire entendre lors du match Man Utd - Liverpool, car les supporters menacent de bloquer les deux bus de l'équipe à Old Trafford pour demander le départ des Glazer.» Enfin, de son côté le Daily Mail revient aussi sur cette tension mais évoque surtout le match nul de Leicester, hier soir, face à Southampton (1-1). Selon le journal, «Les Foxes peuvent remercier Johny Evans» d'avoir inscrit le but de l'égalisation. Leicester reste 3e au classement de Premier League.

L'annonce forte de Dybala sur son avenir

En Italie, du mercato s'affiche sur la couverture de Tuttosport ce matin. Et comme souvent, c'est Paulo Dybala qui fait les gros titres. D'ailleurs, selon le journal turinois, l'Argentin a pris une décision concernant son avenir : «il reste à la Juve» annonce le quotidien transalpin. «La Joya a décidé : encore la Juve, avec ou sans prolongation», écrit le journal. Mais la Vieille Dame a aussi d'autres ambitions sur le marché des transferts et aimerait s'offrir gratuitement Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec l'AC Milan. «Une nouvelle rencontre est prévue entre le joueurs et les dirigeants bianconerri dans les prochaines semaines…» Là aussi, l'avenir du gardien italien est totalement indécis ! Sinon, en Serie A, l'Inter a l'occasion de se rapprocher un peu plus du titre et comme l'annonce La Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri foncent vers leur 19e Scudetto. Et c'est mathématiquement possible si victoire à Crotone il y a et que l'Atalanta ne gagne pas demain. De son côté, le Corriere dello Sport parle de compléter «le chef d'œuvre» pour les hommes de Conte…

«La Liga est en feu»

En Espagne, la course au titre sera serrée jusqu'au bout ! D'ailleurs, cela fait la Une de Sport ce matin qui n'y va pas par quatre chemins et s'enflamme avec ce titre : «La Liga est en feu !» Après la défaite contre Grenade cette semaine, qui a empêché les Blaugranas de s'emparer de la tête du championnat, «les joueurs font leur autocritique mais sont capables d'être les premiers.» De son côté, Marca indique que «le Final Four commence» ! L'Atlético, après le cadeau de Grenade contre le Barça, «cherche à consolider sa 1ere place avant le voyage au Camp Nou.» «Madrid, même si Zidane fera des changements, aura la tête à Chelsea et devra rester concentré sur la Liga.» Les quatre cadors espagnols ne vont rien lâcher jusqu'au bout !