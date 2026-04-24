La sortie forte de l’OL sur la Ligue des Champions

Dimanche dernier, l’OL s’est offert le scalp du PSG en Ligue 1 au Parc des Princes (2-1). Absent car blessé, Pavel Sulc a savouré ce succès chez lui. «Malheureusement, j’étais devant ma télévision, mais la victoire était formidable. J’ai ressenti à quel point l’équipe a travaillé dur pour ce match. C’était un succès essentiel pour nous au classement, et j’en suis très heureux.» Il peut l’être. Ce succès a permis aux Gones de rester dans la course à une qualification à la Ligue des Champions, puisque les coéquipiers de Corentin Tolisso sont actuellement troisièmes avec 54 points au compteur. Ils sont à égalité de points avec Lille et possèdent une longueur d’avance sur le Stade Rennais (5e, 53 points), deux sur l’OM (6e, 52 points) et quatre sur l’AS Monaco (7e, 50 points). Le tout à 4 journées de la fin du championnat.

La suite après cette publicité

L’OL assume publiquement

Bien positionnés, les pensionnaires du Groupama Stadium savent qu’ils ont leur destin entre leurs mains et leurs pieds. Il faudra enchaîner les bons résultats face à Auxerre, [demain à domicile à 15 heures](https://www.footmercato.net/live/4004290158852667772-lyon-vs-auxerre[]()), puis face à Rennes (3 mai), toujours à la maison. Ensuite, il faudra ramener trois points de Toulouse (10 mai), un adversaire contre lequel Lyon a parfois du mal. Enfin, tout pourrait se jouer à domicile le 17 mai prochain à l’occasion de la réception de Lens, qui pourrait jouer le titre face à Paris. Tout est donc possible pour les Rhodaniens, qui veulent finir en beauté une saison durant laquelle un collectif est né. Face à la presse, Paulo Fonseca ne s’est pas caché au moment d’évoquer les ambitions de son club.

« Contre Auxerre, le match sera bien différent de celui de dimanche dernier face au PSG. Nous sommes à quatre journées de la fin ; tout le groupe a conscience de l’enjeu et de l’importance de ce sprint final. Nous devons rester équilibrés et réalistes car notre calendrier est exigeant. Battre Paris change beaucoup de choses. Cela nous ouvre des perspectives et apporte énormément de confiance. Cependant, ce n’est qu’une victoire et trois points de plus. Il faudra réitérer cette performance sur chacun des quatre derniers matches.» De passage avant lui face aux journalistes, Pavel Sulc a confirmé : «l’objectif de l’équipe n’a pas changé depuis le début de la saison. Nous ne le disions pas publiquement, mais nous visions la Champions League dès le départ. La victoire face au PSG est un excellent signal en ce sens.»

La suite après cette publicité

4 finales à jouer

Son entraîneur n’a pu qu’être d’accord. « La Champions League constitue une pression positive. C’est un objectif auquel nous devons penser à chaque instant. Nous restons calmes, mais tout le monde est conscient de l’enjeu. Personne ne nous imaginait à cette place à ce stade de la compétition. Nous avons de l’ambition et nous mesurons pleinement l’importance du moment présent. » Il faudra donc passer un premier obstacle demain. Et le coach lyonnais estime que ce ne sera pas facile. «Auxerre possède de grandes qualités en contre-attaque. Leurs attaquants sont rapides et ont besoin de peu de passes pour atteindre notre surface. Nous devrons rester extrêmement concentrés pour ne pas être surpris. Le groupe sait ce qu’il a à faire. C’est un jeu de patience qui demandera une circulation de balle très rapide.»

Il ajoute : «la vérité, c’est que les blocs bas nous mettent en difficulté. Ce sera le cas demain face à une équipe compacte qui joue en contre-attaque. Je préfère affronter des formations joueuses, comme Rennes ou Lens. Nous devrons faire preuve de patience pour attaquer les espaces. Nous avons beaucoup travaillé les combinaisons et la prise de décision individuelle pour multiplier nos solutions offensives.» De retour après une blessure, Sulc, qui assure se sentir bien, ne pourra pas débuter le match mais pourrait entrer en jeu. Et le Tchèque, qui va disputer le Mondial dans quelques semaines, veut tout donner. J’ai évidemment envie de disputer la Coupe du Monde, mais cela ne signifie pas que je m’économiserai avec l’OL. Un club avec lequel il pourrait jouer la Ligue des Champions l’an prochain. Il reste 4 finales à jouer pour y parvenir et permettre à l’OL de rêver de nouveau.