Premier League
Manchester United : le but litigieux de Benjamin Sesko contre Liverpool
1 min.
@Maxppp
Ce dimanche, c’est jour de derby en Angleterre. Sur sa pelouse, Manchester United pouvait se qualifier officiellement en Ligue des Champions en cas de victoire face à Liverpool. Un match important pour les Red Devils qui ont entamé la rencontre par le bon bout.
La suite après cette publicité
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 17:16
🤔 ŠEŠKO A-T-IL MARQUÉ DE LA MAIN FACE À LIVERPOOL ?Voir sur X
Ce ralenti caméra opposée montre un angle où le ballon semble changer de trajectoire, mais est-ce le corps ou la main qui le touche ?
#MUNLIV sur CANAL+ | #PremierLeague
Ce ralenti caméra opposée montre un angle où le ballon semble changer de trajectoire, mais est-ce le corps ou la main qui le touche ?
#MUNLIV sur CANAL+ | #PremierLeague
Après l’ouverture du score de Matheus Cunha, Manchester United a doublé la mise dans la foulée. Après un centre de Bruno Fernandes, Sesko a profité de la mauvaise sortie de Woodman pour terminer avec la cuisse. Le but a été accordé après vérification de la VAR car l’attaquant slovène touche le ballon du bout de la phalange sans vraiment changer la trajectoire du cuir.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer