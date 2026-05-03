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Manchester United : le but litigieux de Benjamin Sesko contre Liverpool

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Benjamin Šeško @Maxppp
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Man United 3-2 Liverpool Voir sur CANAL+

Ce dimanche, c’est jour de derby en Angleterre. Sur sa pelouse, Manchester United pouvait se qualifier officiellement en Ligue des Champions en cas de victoire face à Liverpool. Un match important pour les Red Devils qui ont entamé la rencontre par le bon bout.

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🤔 ŠEŠKO A-T-IL MARQUÉ DE LA MAIN FACE À LIVERPOOL ?

Ce ralenti caméra opposée montre un angle où le ballon semble changer de trajectoire, mais est-ce le corps ou la main qui le touche ?

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Après l’ouverture du score de Matheus Cunha, Manchester United a doublé la mise dans la foulée. Après un centre de Bruno Fernandes, Sesko a profité de la mauvaise sortie de Woodman pour terminer avec la cuisse. Le but a été accordé après vérification de la VAR car l’attaquant slovène touche le ballon du bout de la phalange sans vraiment changer la trajectoire du cuir.

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