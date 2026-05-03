Manchester United : le but litigieux de Benjamin Sesko contre Liverpool

Ce dimanche, c’est jour de derby en Angleterre. Sur sa pelouse, Manchester United pouvait se qualifier officiellement en Ligue des Champions en cas de victoire face à Liverpool. Un match important pour les Red Devils qui ont entamé la rencontre par le bon bout.

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Après l’ouverture du score de Matheus Cunha, Manchester United a doublé la mise dans la foulée. Après un centre de Bruno Fernandes, Sesko a profité de la mauvaise sortie de Woodman pour terminer avec la cuisse. Le but a été accordé après vérification de la VAR car l’attaquant slovène touche le ballon du bout de la phalange sans vraiment changer la trajectoire du cuir.