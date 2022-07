Mercato : le Bayern Munich pourrait toucher un pactole de plus de 150 M€

La suite après cette publicité

Cet été, le Bayern Munich a décidé de faire peau neuve. Déçus et agacés après l'élimination en Ligue des Champions, le dirigeants allemands ont souhaité frapper fort durant le marché des transferts. Et ils ont tenu parole en délogeant Sadio Mané de Liverpool à un an de la fin de son contrat. Recrue star des Bavarois, le Sénégalais a été acheté 32 M€. Un montant auquel il faut ajouter 9 M€ de bonus. Le Bayern a également accueilli Ryan Gravenberch contre un chèque de 18,5 M€ ainsi que Noussair Mazraoui, arrivé libre.

Les champions de Bundesliga ont donc dépensé, pour le moment, 50,5 M€ cet été pour se renforcer (on ne compte pas les bonus, ndlr). Mais ils pourraient devoir mettre la main à la poche pour recruter Matthijs de Ligt et pour acheter un numéro 9 en cas de départ de Robert Lewandowski. Sous contrat jusqu'en 2023, le Polonais veut forcer son départ pour le FC Barcelone. Les Munichois s'y sont longtemps opposés, estimant qu'ils ne trouveraient pas meilleur que lui à son poste. Malgré tout, la porte est légèrement ouverte puisque le club a fixé son prix à 50 M€. Une somme élevé pour un joueur libre dans un an.

Le club pourrait encore gagner 150 M€

Mais le Bayern Munich est ferme. Lewy pourrait donc rapporter gros en cas de départ. Et il n'est pas le seul. Selon Sky Germany, les Allemands ont fixé les prix de plusieurs joueurs. Ainsi, on apprend que les Bavarois demanderont 40 M€ si jamais Serge Gnabry venait à partir cet été. L'Allemand, libre dans un an, n'a pas prolongé son contrat. Plusieurs écuries, comme Arsenal ou le Real Madrid, ont été liées à lui cet été. Les Allemands ne feront pas de cadeaux si jamais Gnabry refusait d'étendre son bail, puisqu'il est inconcevable pour eux de le laisser filer libre. En ce qui concerne Marcel Sabitzer, le prix demandé a été fixé à 15 M€.

Arrivé l'an dernier en provenance de Leipzig, l'Autrichien, en froid avec Julian Nagelsmann, est déjà sur le départ. Concernant Omar Richards, courtisé par Nottingham Forest, Munich ouvrira la porte en cas d'offre comprise entre 10 et 12 M€. Toujours en défense, Benjamin Pavard pourrait faire les frais de la forte concurrence et aller voir ailleurs. La Juventus, l'Atlético et Chelsea sont notamment sur le coup. D'après Sky Germany, une offre de 30 M€ pourrait convaincre les décideurs allemands. Ces derniers réclameraient 5 M€ pour Bouna Sarr si jamais il était vendu. Mais ils pensent récupérer moins. Au total, le Bayern Munich pourrait récolter jusqu'à 152 M€. Il faut aussi ajouter les 12 M€ récupérés grâce à la vente de Marc Roca à Leeds. Soit au total 164 M€. Un joli petit pactole si toutes ces ventes sont réalisées.