BVB : les confessions de Jadon Sancho sur sa saison compliquée

La suite après cette publicité

Buteur puis passeur décisif samedi avec le Borussia Dortmund face au RB Leipzig (3-1), Jadon Sancho a accepté de revenir sur ses difficultés cette saison. Auteur seulement de deux réalisations en Bundesliga (sept passes décisives), l'ailier droit anglais a semblé mal digérer son transfert avorté à Manchester United l'été dernier. Interrogé par le site de la Bundesliga, l'international britannique a avoué avec honnêteté qu'il avait traversé une zone de turbulences ces dernières semaines.

« De toute évidence, cette saison a été très difficile pour moi personnellement. Quand je suis parti, je me suis focalisé sur mon jeu et je suis revenu avec beaucoup d'impatience. Je travaille dur tous les jours à l'entraînement et sur le terrain, donc je suis juste heureux de marquer des buts et de faire des passes décisives, » a ainsi commenté Sancho. Une excellente nouvelle pour le BVB qui aura bien besoin d'un Jadon Sancho au top pour tutoyer à nouveau les sommets...