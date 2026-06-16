OGC Nice : l’arrivée d’Olivier Pantaloni est imminente

Sauf énorme surprise de dernière minute, Olivier Pantaloni est en bonne voie pour devenir le prochain entraîneur de l’OGC Nice. Libre depuis son départ du FC Lorient, le technicien corse devrait voir son arrivée être officialisée ce mardi lors d’un conseil d’administration du club azuréen selon L’Équipe. Son profil a rapidement fait consensus en interne, notamment auprès de la direction et du futur directeur sportif Geoffrey Moncada, avec lequel les discussions sont très avancées en vue d’un contrat de deux ans.

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Le choix de Pantaloni s’explique par sa capacité à obtenir des résultats tout en intégrant et en développant de jeunes joueurs, un aspect jugé essentiel dans la nouvelle politique du club. Son passage à Lorient, conclu par une 10e place en Ligue 1 et plusieurs révélations comme Arsène Kouassi ou Noah Cadiou, a pesé dans les négociations. Il devrait arriver avec un seul adjoint, tandis que le reste du staff sera majoritairement conservé, avec notamment Stéphane Cassard et Cédric Varrault.