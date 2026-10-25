Ballon d’Or : Rio Mavuba vote pour Kylian Mbappé

À la veille de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, prévue ce lundi 26 octobre à Londres, les pronostics se multiplient. Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche matin, Rio Mavuba a dévoilé son favori pour succéder à Ousmane Dembélé, tout en reconnaissant que plusieurs candidats peuvent légitimement prétendre à la récompense individuelle suprême. Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Harry Kane et Kylian Mbappé figurent parmi les noms évoqués par l’ancien international français, tandis que Khvicha Kvaratskhelia, Rodri ou encore Fabián Ruiz font également partie des joueurs cités dans les débats autour du trophée individuel.

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« C’est toujours un sujet clivant où personne n’est vraiment unanime. Moi, j’essaye de relire les critères. Je me dis que Dembélé, on ne peut pas l’effacer. Il est décisif dans les grands moments. Il a gagné la Ligue des champions. Après, si on me dit le meilleur joueur actuellement, c’est Lamine Yamal. Mais sur la saison, je pense qu’un Harry Kane ou un Kylian Mbappé mérite ce Ballon d’Or 2026. Ils ont marqué beaucoup de buts, ils ont été performants. Harry Kane a en plus gagné des trophées. Si je dois trancher, je pense que je le donnerais à Kylian Mbappé pour ses performances individuelles », a expliqué Mavuba. Rendez-vous ce lundi.