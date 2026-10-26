PSG - OL : les compositions officielles

Ce lundi, on dispute la huitième journée de la Ligue 1 avec un choc de haut de tableau entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Franciliens s’articulent dans un 4-3-3 avec Matvey Safonov dans les cages derrière Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho et Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain est assuré par Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Devant, Ferran Torres est soutenu par Maghnés Akliouche et Désiré Doué.

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De leur côté, les Gones s’organisent dans un 4-3-3 avec Dominik Greif qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Zachary Athekame, Félix Bacher, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius en défense. Tanner Tessmann et Corentin Tolisso composent l’entrejeu avec Tyler Morton en sentinelle. Devant, Khalis Merah est en attaque avec Ernest Nuamah et Julien Duranville à ses côtés.

Les compositions

Paris Saint-Germain :

Olympique Lyonnais :