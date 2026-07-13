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Croatie : Slaven Bilić prend la succession de Zlatko Dalić

Par Valentin Feuillette
1 min.
Slaven Bilić @Maxppp

La Fédération croate de football (HNS) a annoncé la nomination de Slaven Bilić au poste de sélectionneur de l’équipe nationale A. Sur proposition du président Marijan Kustić, le Comité exécutif de la HNS a approuvé à l’unanimité le retour de l’ancien international croate, qui succède à Zlatko Dalić après la fin de son mandat. Avant cette décision, la Commission technique de la Fédération avait également apporté son soutien à cette nomination. Bilić retrouve ainsi une sélection qu’il avait déjà dirigée entre 2006 et 2012, période durant laquelle il avait marqué l’histoire des Vatreni par son travail et ses résultats.

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Le président de la HNS a salué l’héritage laissé par Zlatko Dalić et exprimé sa confiance envers son successeur, estimant que l’expérience et les qualités de Bilić permettront à la Croatie de poursuivre son parcours au plus haut niveau international. De son côté, le nouveau sélectionneur a remercié la Fédération pour cette nouvelle opportunité et a affirmé son ambition de maintenir la Croatie parmi l’élite mondiale. Fort d’une expérience renforcée depuis son premier passage à la tête de l’équipe, Bilić entend apporter son énergie, sa détermination et sa vision afin de préparer la sélection aux prochains défis.

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