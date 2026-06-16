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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : Saliba rend hommage à un Mbappé historique

Par Valentin Feuillette
1 min.
France 3-1 Sénégal
winamax
1 1.50 N 4.55 2 6.00 boost x10

William Saliba a salué la prestation collective de l’Equipe de France après la victoire face au Sénégal (3-1) lors de la Coupe du Monde 2026, tout en mettant en avant l’importance de Kylian Mbappé, désormais seul meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Le défenseur tricolore est revenu sur une rencontre globalement maîtrisée malgré une première période plus difficile.

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« Elle est bonne, elle fait plaisir, on a joué une top équipe, on prend les trois points, rien de mieux que de commencer comme ça. La première mi-temps, on n’a pas été bons, ils ont été meilleurs que nous. On a su garder le but inviolé et en deuxième, on est venus avec de meilleures idées, on s’est bien rattrapés. Mbappé ? C’est fou ce qu’il fait, il ne réalise pas ce qu’il a fait. Bientôt la Coupe du monde. On est contents pour lui et j’espère qu’il continue à nous guider en Coupe du monde. »

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