Real Madrid : suspendu, Vinicius Jr était bien présent en tribunes face à Séville

Suspendu après son carton rouge reçu face à Villarreal, Vinicius Junior a tout de même assisté à la victoire du Real Madrid contre le Séville FC (4-1), ce dimanche soir, depuis les tribunes du Santiago-Bernabéu. Alors que les Merengues de José Mourinho devaient impérativement s’imposer pour rester dans la course en Liga, l’ailier brésilien n’a pas pu participer à la rencontre. Privé de son numéro 7, le Real a néanmoins livré une prestation convaincante, portée notamment par le doublé de Kylian Mbappé, tandis qu’Arda Güler et Yan Diomandé ont également trouvé le chemin des filets.

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📸 - Vinicius Jr. was in attendance at the Santiago Bernabeu to watch the Real Madrid vs. Sevilla game. https://t.co/GSjY4NrGtj — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 18, 2026

La présence de Vinicius dans les tribunes intervient alors que son expulsion contre Villarreal lui a valu une suspension de quatre matches. Un coup d’arrêt pour l’attaquant madrilène, qui doit suivre les prochaines échéances de son équipe sans pouvoir apporter sa contribution sur le terrain. Face à Séville, le Real Madrid a toutefois assuré l’essentiel en s’imposant largement, avant de se tourner vers son rendez-vous européen contre Leipzig, puis vers le Clasico face au FC Barcelone.