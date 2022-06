L'Inter Milan prépare une attaque de folie !

Cela s'est finalement joué à 2 points, mais l'Inter a dû céder son statut de champion d'Italie à l'AC Milan in extremis. La saison post-titre n'a pas été aussi chaotique que redoutée, malgré le départ de l'élément clé Lukaku pour Chelsea, d'Hakimi pour le PSG et de nombreuses autres ventes, et le club lombard a longtemps pu espérer réaliser le doublé.

À défaut d'avoir réussi son sprint final, il va tout faire pour boucler un mercato estival d'anthologie. Vous ne l'avez pas loupé ces dernières semaines, la situation de Romelu Lukaku à Chelsea a totalement dérapé. Recrue phare devenu indésirable aux yeux de Thomas Tuchel, il ne souhaite qu'une chose, revenir à l'Inter. Et Chelsea est disposé à le céder sous forme de prêt, rendant ainsi cette possibilité viable financièrement pour le club lombard.

Garder Lautaro Martinez

Mais ce n'est pas tout, puisque l'Inter est considéré comme le grand favori à la signature de Paulo Dybala. Une première offre a été formulée à l'Argentin, en fin de contrat avec la Juventus, l'une des plus grandes opportunités de ce marché estival. Le joueur de 28 ans pencherait clairement pour les Nerazzurri, qui pourraient donc aligner un trident Dybala-Lukaku-Lautaro Martinez. Car c'est l'autre point important, l'Inter compte bien conserver son attaquant de 24 ans, auteur de sa meilleure saison sur le plan comptable avec 21 buts en Serie A.

Le problème de ce bel attelage, outre la complémentarité à trouver ? Le tarif salarial, comme l'explique La Gazzetta dello Sport. Ces trois-là émargeraient au moins à 6 M€ net par an, de quoi alourdir considérablement la masse salariale du club lombard. Il faudrait donc sacrifier d'autres éléments, comme le malheureux Edin Dzeko, qui a fait le boulot cette saison, mais qui pourrait être poussé au départ pour faire de la place. Même sentence pour Alexis Sanchez, qui arrivait de toute façon au bout de l'histoire avec l'Inter et qui était déjà proche d'un départ l'hiver dernier.