Tout le monde veut fuir de Chelsea

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Chelsea depuis le début de la saison. Après les évictions de Thomas Tuchel puis de Graham Potter, Frank Lampard est en train de battre des records de médiocrité pour son retour au club en tant qu’intérimaire. Si Mauricio Pochettino est pressenti pour prendre la suite, l’Argentin récupérerait une équipe non-qualifiée en coupe d’Europe en plus d’avoir un vestiaire de plus en plus compliqué à manager. Après deux mercatos complètement surréalistes et plus de 600 M€ dépensés, 30 joueurs composent un vestiaire de plus en plus ingérable.

Entre une direction aux décisions difficilement lisibles et la valse des entraineurs, les joueurs semblent perdus autant en interne que sur le terrain. La plupart sont inquiets pour la suite, d’autant qu’un nouveau mercato approche. Certains dont les fins de contrat approchent ne seront pas conservés, même invités à partir comme Cesar Azpilicueta, Édouard Mendy ou encore Thiago Silva. Kanté lui doit prolonger mais ce n’est toujours pas signé ce qui éveille les intérêts des autres clubs. Mais il y a plus grave. D’après The Athletic, des nouvelles recrues et les joueurs ayant des contrats plus longs souhaitent eux aussi s’en aller.

Certaines recrues veulent déjà s’en aller

Ils constatent que les promesses faites lors de leur signature de ne sont pas tenues et ils regrettent d’avoir rejoint les Blues. Les recrues estivales sont notamment inquiètent d’avoir vu le vestiaire grossir à vitesse grand V cet hiver (sans compter le retour de certains prêts). Forcément, leur temps de jeu en pâti et sans coupe d’Europe l’an prochain, il y aura moins de possibilités de jouer. On leur avait annoncé être «la clé d’un nouveau projet passionnant» mais constatent au final qu’ils n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Cela aurait également nui à l’atmosphère du vestiaire.

Pour le média anglais, plusieurs joueurs de l’équipe première ont fait part de leurs inquiétudes à la direction, quand d’autres ont carrément demandé à quitter le club dès cet été. Problème, ils sont bloqués par leur contrat longue durée (entre 2028 et 2031 pour la plupart), ce qui ne facilitera pas leur transfert. Mauricio Pochettino n’a pas encore posé ses valises qu’il est déjà confronté à un problème, à savoir qui sera encore là la saison prochaine, et qui aura encore la tête aux Blues après une saison complètement ratée de bout en bout.