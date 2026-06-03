Un départ se précise au Real Madrid
Au Real Madrid, la fin de saison a été délicate et les départs pourraient vite se mettre en place. D’après les informations de Marca, Dani Ceballos se rapprocherait notamment de l’Ajax Amsterdam. Les négociations avec le club de la capitale espagnole sont sur de bons rails et l’opération pourrait d’ailleurs s’effectuer pour un montant d’environ 6 millions d’euros.
Le joueur, en mauvais termes avec Alvaro Arbeloa depuis de nombreuses semaines, ne participait plus aux matchs avec les Merengues. Ce départ pourrait ainsi lui permettre de découvrir une autre expérience, loin de l’environnement qu’il connaît parfaitement. De nouveaux contacts entre les parties devraient avoir lieu, mais pour le moment rien n’est acté.
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