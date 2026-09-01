L’OM laisse filer Quinten Timber à Crystal Palace sur le gong

Décidément l’été a été chaud du côté de l’Olympique de Marseille mais sur le plan départ. N’effectuant pas la moindre recrue, le club phocéen a été actif sur le plan des départs. Ethan Nwaneri (Arsenal), Arthur Vermeeren (RB Leipzig) et Benjamin Pavard (Inter Milan) n’ont pas été conservés après un prêt décevant. Sept autres éléments ont aussi quitté le navire au fil du mercato.

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L’Olympique de Marseille a ainsi pu récupérer 70 millions d’euros avec les départs de Mason Greenwood (Fenerbahçe), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Geronimo Rulli (Mancehster City), Hamed Junior Traoré (Genoa), Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Corogne), Leonardo Balerdi (AS Roma) et Bilal Nadir (Hambourg). Les Phocéens vont s’offrir un autre joli chèque de dernière minute.

Une dernière vente pour l’OM

Arrivé l’hiver dernier du Feyenoord pour seulement 4,5 millions d’euros, Quinten Timber (25 ans) a vite impressionné au milieu de terrain. L’international néerlandais a ainsi convaincu Crystal Palace de passer à l’action en cette fin de mercato. Les Eagles ont déboursé environ 18 millions d’euros pour finaliser l’opération.

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L’Olympique de Marseille annonce le transfert de Quinten Timber à Crystal Palace. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Le club remercie le milieu de terrain néerlandais et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. 🤝 pic.twitter.com/DYyEqVjcJM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2026

«L’Olympique de Marseille annonce le transfert de Quinten Timber à Crystal Palace. Le club remercie le milieu de terrain néerlandais et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.» peut-on lire dans un communiqué. Malgré la fermeture du mercato en France dans le sens des arrivées, l’OM travaille encore sur des sorties jusqu’à la dernière minute.