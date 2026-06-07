Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

Arne Slot a refusé un nouveau poste en Premier League

Par Tom Courel
1 min.
Arne Slot lors du match aller au Parc des Princes @Maxppp

Selon les informations de Times Sport, Arne Slot (47 ans) a refusé une approche de Fulham après son départ imminent de Liverpool. Le technicien néerlandais ne souhaiterait pas prendre les rênes du club londonien, qui a terminé 11e de Premier League, et privilégierait un projet ambitieux pour la suite de sa carrière.

La suite après cette publicité

Si le nom de Slot circule également du côté de la sélection des Pays-Bas comme l’indique la source, l’ancien technicien des Reds est resté dans l’ombre. Actuellement, le poste est occupé par Ronald Koeman et cela ne devrait pas changer pour les Oranje. La sélection doit se rendre au Mondial pour défier le Japon, la Suède ainsi que la Tunisie. De son côté, Slot attend toujours la meilleure opportunité.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
Fulham
Arne Slot

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Fulham Logo Fulham
Arne Slot Arne Slot
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier