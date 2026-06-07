Arne Slot a refusé un nouveau poste en Premier League

Selon les informations de Times Sport, Arne Slot (47 ans) a refusé une approche de Fulham après son départ imminent de Liverpool. Le technicien néerlandais ne souhaiterait pas prendre les rênes du club londonien, qui a terminé 11e de Premier League, et privilégierait un projet ambitieux pour la suite de sa carrière.

La suite après cette publicité

Si le nom de Slot circule également du côté de la sélection des Pays-Bas comme l’indique la source, l’ancien technicien des Reds est resté dans l’ombre. Actuellement, le poste est occupé par Ronald Koeman et cela ne devrait pas changer pour les Oranje. La sélection doit se rendre au Mondial pour défier le Japon, la Suède ainsi que la Tunisie. De son côté, Slot attend toujours la meilleure opportunité.