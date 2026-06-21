CdM 2026 : les prix complètement fous des pintes dans les stades aux États-Unis

La Coupe du Monde 2026 ne fait pas seulement mal au portefeuille au moment d’acheter des billets. Dans les stades américains, les supporters doivent aussi composer avec des tarifs particulièrement élevés aux buvettes. Lors de la mi-temps d’Écosse–Maroc à Boston, les files d’attente se sont notamment allongées pour accéder aux points de vente, où la bière reste l’une des attractions principales pour les fans venus en nombre selon L’Équipe.

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Les prix sont uniformes à l’échelle de l’enceinte mais dépassent souvent les standards européens : une pinte oscille autour de 18 à 19 dollars, avant taxes et pourboire obligatoire, ce qui fait grimper la facture finale à plus de 20 dollars, soit environ 22 euros. L’eau, les sodas et les snacks suivent la même tendance avec des tarifs élevés. Certaines villes affichent même des montants encore supérieurs, jusqu’à plus de 25 euros dollars la pinte à San Francisco, tandis qu’Atlanta fait figure d’exception avec des prix bien plus accessibles…