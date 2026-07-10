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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : l’ouverture du score de Fabian Ruiz en vidéo

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Fabian Ruiz sous les couleurs de l'Espagne @Maxppp
Espagne 2-1 Belgique
winamax
1 1.60 N 4.00 2 5.50 bonus 100€

L’Espagne a bien lancé son quart de finale de la Coupe du Monde 2026 face à la Belgique. La Roja mène 1-0 grâce à un but de Fabian Ruiz à la 30e minute.

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Trouvé sur l’aile droite, Lamine Yamal a lancé Pedro Porro, qui a adressé un superbe centre en retrait, repris par Dani Olmo. Thibaut Courtois veillait, mais Fabian Ruiz traînait et a pu envoyer le ballon au fond des filets.

Pub. le - MAJ le
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