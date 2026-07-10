Coupe du Monde 2026 : l’ouverture du score de Fabian Ruiz en vidéo

L’Espagne a bien lancé son quart de finale de la Coupe du Monde 2026 face à la Belgique. La Roja mène 1-0 grâce à un but de Fabian Ruiz à la 30e minute.

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L'Espagne ouvre le score ! 🇪🇸 Après un premier arrêt de Thibaut Courtois sur Dani Olmo, Fabián Ruiz a parfaitement suivi pour pousser le ballon au fond des filets.



L'Espagne mène 1-0.



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Trouvé sur l’aile droite, Lamine Yamal a lancé Pedro Porro, qui a adressé un superbe centre en retrait, repris par Dani Olmo. Thibaut Courtois veillait, mais Fabian Ruiz traînait et a pu envoyer le ballon au fond des filets.