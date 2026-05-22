Saudi Pro League : Jorge Jesus quitte Al-Nassr après le sacre

Une nouvelle qui a fait du bruit. En effet, Jorge Jesus, coach d’Al-Nassr, a annoncé qu’il quittait son poste d’entraîneur, et ce, après avoir remporté le titre de la Saudi Pro League en compagnie de Cristiano Ronaldo hier soir. La nouvelle a été claire, puisque le coach de 71 ans a décidé de stopper son aventure en Arabie saoudite en expliquant ceci devant les journalistes en conférence de presse. Par ailleurs, l’ancien technicien de Benfica a eu des paroles touchantes.

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« Je suis venu ici pour aider Cristiano (Ronaldo) et ce club à gagner, nous avons fait un travail incroyable ensemble… Maintenant, pour moi, il est temps de partir » a-t-il indiqué aux médias, avant de poursuivre sur son futur. « C’était le dernier match que j’ai fait à Al Nassr. Je vais passer des vacances de 2 à 4 jours au Portugal et ensuite, je pense aller au Brésil, je pense aller à Rio (rires), mais pas pour entraîner. Je vais au Brésil seulement pour passer des vacances ». Mission accomplie pour Jesus.