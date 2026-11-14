Équipe de France : Zinédine Zidane prépare de grosses surprises face à la Turquie

L’équipe de France va aborder son dernier match de phase de poules de Ligue des Nations avec une petite pression sur ses épaules. Battus en Italie (3-1), les Bleus valideront tout de même leur qualification pour les 1/4 de finale, en cas de match nul contre la Turquie, dimanche. S’il y a défaite, les Bleus - actuels deuxièmes du groupe 1 de la Ligue A - devront espérer que la Belgique ne batte pas l’Italie pour ne pas terminer troisième et dire adieu à la suite de la compétition. Mais au-delà de l’enjeu comptable, c’est surtout sur le plan du jeu que les hommes de Zinédine Zidane devront afficher un visage plus convaincant, à Bordeaux.

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Pour y parvenir, le sélectionneur tricolore pourra compter sur le retour de son capitaine, Kylian Mbappé. Préservé contre la Squadra Azzurra, le joueur du Real Madrid a participé à l’entraînement de ce vendredi et devrait être apte pour affronter Arda Güler et ses coéquipiers. Un retour qui se fera dans « sa position préférentielle » dans l’axe, en l’absence d’Ousmane Dembélé, contrairement au match aller en Turquie. À ses côtés, Michael Olise devrait enchaîner sur l’aile droite. À gauche, en revanche, Désiré Doué n’est pas suffisamment rétabli de sa dent cassée pour prétendre à une titularisation. En difficulté jeudi soir, Bradley Barcola pourrait donc conserver sa place, dans un rôle excentré plus habituel.

Qui pour remplacer Dayot Upamecano ?

Dans l’entrejeu, plusieurs changements pourraient également intervenir. Le milieu de terrain français avait souffert face à l’intensité du pressing italien. Repositionné en 8 sous Zidane, Rayan Cherki avait manqué d’influence, tandis qu’Adrien Rabiot avait multiplié les approximations. Si Warren Zaïre-Emery a régulièrement été cité pour sa polyvalence et sa capacité à jouer arrière droit, Zidane a toujours affirmé vouloir le voir au milieu. Le Titi Parisien pourrait ainsi profiter de cette rencontre face aux Turcs pour démontrer ses qualités dans l’entrejeu. Très bon lors du précédent rassemblement, Eduardo Camavinga pourrait aussi retrouver une place dans le onze de départ.

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Reste enfin la question du remplaçant de Dayot Upamecano ? Le joueur du Bayern Munich, qui avait concédé un penalty en seconde période, a quitté le rassemblement pour des « raisons familiales » et ne sera donc pas aligné au Matmut Atlantique. En grande forme au Real Madrid, Ibrahima Konaté postule pour le remplacer, même si Leny Yoro dispose aussi de bons arguments, après sa bonne prestation contre la Belgique, au Stade de France, début octobre. Sur les côtés, le gros point faible de cette équipe de France, Malo Gusto a vécu un véritable cauchemar à San Siro, avant de céder sa place à Saël Kumbedi. Le joueur de Wolfsbourg, appelé de dernière minute, pourrait jouer ses premières minutes en tant que titulaire à droite, alors qu’Andy Diouf - entré à la place d’Adrien Truffert (77e) - est un candidat pour démarrer à gauche. Une chose est certaine : les Bleus devront afficher un tout autre visage pour effacer le mauvais souvenir de leur revers italien.