Barça : plus de 10 clubs sont sur Roony Bardghji

Après une saison pendant laquelle il a peu joué - 10 titularisations en 28 rencontres seulement pour 2 buts et 4 passes décisives - Roony Bardghji va vraisemblablement quitter le FC Barcelone. L’international suédois, qui a manqué la Coupe du Monde 2026, aura en plus un nouveau concurrent en la personne de Karim Adeyemi. Comme l’indique Sport, il a cependant une très belle cote sur le mercato.

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Le média rapporte ainsi l’existence d’une dizaine de clubs qui sont venus aux nouvelles pour l’instant, dont Sunderland, Leeds, Brighton, Aston Villa, des clubs de Liga, Porto, l’Ajax ainsi que… l’Olympique de Marseille. Le journal catalan n’en dit pas plus, et précise que la décision du joueur devrait être prise au courant de la semaine prochaine.