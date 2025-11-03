PL : tenu en échec par Everton, Sunderland rate la 2e place

Après son succès probant à Chelsea (1-2) lors de la précédente journée, Sunderland (7e) avait l’occasion de prendre la deuxième place en cas de victoire contre Everton (15e), en clôture de cette 10e journée. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu pour les Black Cats. Dominé durant les 25 premières minutes, Sunderland a concédé l’ouverture du score des Toffees sur une superbe action individuelle d’Iliman Ndiaye (19e). Les hommes de David Moyes auraient pu faire le break quelques minutes plus tard, mais la frappe de Grealish a touché le poteau droit de Roefs (22e), tandis que Thierno Barry - en quête de son premier but avec Everton - a raté l’immanquable (28e).

Après la demi-heure de jeu, Sunderland s’est révolté et a multiplié les assauts sur la cage de Jordan Pickford. C’est finalement dès le début de la seconde période que les joueurs de Régis Le Bris ont été récompensés, grâce à une frappe de Granit Xhaka, déviée par Tarkowski (46e, 1-1). Les deux équipes se sont ensuite rendues coup pour coup dans un Stadium of Light très bruyant. Mais elles se sont quittées sur un match nul (1-1). Sunderland rate donc une belle opportunité de prendre la place de dauphin et est quatrième, avant d’aller à Arsenal. Everton monte d’une marche et 14e.