Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

PL : tenu en échec par Everton, Sunderland rate la 2e place

Par Kevin Massampu
1 min.
Granit Xhaka @Maxppp
Sunderland 1-1 Everton

Après son succès probant à Chelsea (1-2) lors de la précédente journée, Sunderland (7e) avait l’occasion de prendre la deuxième place en cas de victoire contre Everton (15e), en clôture de cette 10e journée. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu pour les Black Cats. Dominé durant les 25 premières minutes, Sunderland a concédé l’ouverture du score des Toffees sur une superbe action individuelle d’Iliman Ndiaye (19e). Les hommes de David Moyes auraient pu faire le break quelques minutes plus tard, mais la frappe de Grealish a touché le poteau droit de Roefs (22e), tandis que Thierno Barry - en quête de son premier but avec Everton - a raté l’immanquable (28e).

La suite après cette publicité
Sunderland 1 46' G. Xhaka Everton 1 15' I. Ndiaye terminé Logo Canal + Foot

Après la demi-heure de jeu, Sunderland s’est révolté et a multiplié les assauts sur la cage de Jordan Pickford. C’est finalement dès le début de la seconde période que les joueurs de Régis Le Bris ont été récompensés, grâce à une frappe de Granit Xhaka, déviée par Tarkowski (46e, 1-1). Les deux équipes se sont ensuite rendues coup pour coup dans un Stadium of Light très bruyant. Mais elles se sont quittées sur un match nul (1-1). Sunderland rate donc une belle opportunité de prendre la place de dauphin et est quatrième, avant d’aller à Arsenal. Everton monte d’une marche et 14e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Sunderland
Everton

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Sunderland Logo Sunderland AFC
Everton Logo Everton
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier