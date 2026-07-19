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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la finale de Rulli et Medina va rapporter gros à l’OM

Par Sasha Nahon
1 min.
Facundo Medina @Maxppp
Espagne 0-0 Argentine
winamax
1 2.45 N 2.00 2 4.60 bonus 100€

La présence de Gerónimo Rulli et Facundo Medina en finale de la Coupe du Monde avec l’Argentine ne fera pas seulement le bonheur de l’Albiceleste. Grâce au programme de redistribution de la FIFA, l’Olympique de Marseille devrait percevoir près de 500 000 dollars (environ 437 000 euros). Cette indemnité pourrait encore être revue à la hausse avec le versement d’une prime supplémentaire liée aux matchs de qualification disputés par les internationaux.

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L’OM profitera également de la participation de plusieurs autres joueurs au Mondial, notamment Amine Gouiri (Algérie), Timothy Weah (États-Unis), Derek Cornelius (Canada), Nayef Aguerd (Maroc) et Quinten Timber (Pays-Bas). Pour cette édition 2026, la FIFA a porté l’enveloppe globale de son programme de redistribution à 355 millions de dollars, soit une augmentation de 70 % par rapport à la Coupe du monde 2022.

Pub. le - MAJ le
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