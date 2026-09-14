Serie A : Thuram et Bonny guident l’Inter contre l’Udinese dans un match riche

L’Inter a eu besoin d’un énorme retournement de situation pour conclure la 4e journée de Serie A sur une nouvelle victoire. Menés 2-0 à San Siro après des buts d’Abankwah (8e) et Ekkelenkamp (16e), les Nerazzurri ont complètement renversé l’Udinese. Carlos Augusto a relancé les siens d’un missile magnifique (26e), avant que Barella ne remette les deux équipes à égalité neuf minutes plus tard. Après la pause, Marcus Thuram a donné l’avantage aux hommes de Cristian Chivu d’une frappe croisée au terme d’une belle combinaison avec Diouf (58e), avant que Pio Esposito ne vienne définitivement sceller le succès lombard (74e). Un succès (5-3) qui permet à l’Inter de rester dans la course au sommet et de réagir immédiatement après sa défaite contre le Real Madrid en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

La soirée a toutefois été marquée par plusieurs faits de jeu. L’Inter a notamment perdu John Stones sur blessure, le défenseur anglais s’étant arrêté en pleine course après avoir ressenti une douleur à la cuisse face à Davis (61e). Il a été remplacé quelques minutes plus tard par Pavard. Avant cela, Okoye avait longtemps maintenu l’Udinese dans le match avec plusieurs arrêts spectaculaires, notamment devant Thuram puis Mkhitaryan. La rencontre a également été électrique sur le banc, avec l’expulsion de Kolarov, adjoint de Chivu, dès la 19e minute après de vives protestations. Malgré ce scénario complètement fou, l’Inter a donc trouvé les ressources pour s’imposer (5-3) et décrocher une quatrième victoire en quatre journées de championnat.