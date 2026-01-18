Liverpool : la statistique surprenante de Florian Wirtz

Ça commence enfin à sourire pour Florian Wirtz à Liverpool. Après avoir marqué en Premier League face à Fulham, le milieu offensif allemand avait récidivé en FA Cup contre Barnsley, inscrivant un but et délivrant une passe décisive, contribuant directement à la victoire des Reds (4-1). Il a ensuite enchaîné par une réalisation contre Burnley en championnat (1-1), samedi. Ses prestations récentes montrent qu’il commence à retrouver son influence sur le jeu malgré un début de saison jugé décevant par les observateurs.

En Premier League, Wirtz affiche des chiffres très encourageants. Selon Canal+, il possède le meilleur ratio d’un contre un remportés en Premier League (54 %) parmi les joueurs en ayant disputé au moins 50, et se classe cinquième joueur créant le plus d’occasions cette saison avec 31 passes clés. Preuve que, malgré les attentes colossales liées à son recrutement, il commence à justifier son statut et à s’imposer dans l’effectif de Liverpool.