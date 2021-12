Clermont : accord de principe entre Jonathan Iglesias et le Paris FC

Le Paris FC lance son mercato hivernal ! Ce vendredi, le club de la capitale a, en effet, annoncé la signature de Jonathan Iglesias afin de renforcer son milieu de terrain. Sous les couleurs de Clermont depuis 2016, le joueur de 33 ans qui était monté dans l'élite avec les Auvergnats la saison passée va donc retrouver la Ligue 2.

Auteur de 16 apparitions depuis le début de la saison, l’Uruguayen entame donc un nouveau chapitre dans sa carrière, sous les ordres de Thierry Laurey. Si l'officialisation passera, elle, par une visite médicale réussie ce lundi, les deux formations ont d'ores et déjà annoncé un accord de principe. Une arrivée qui viendra notamment compenser le départ de Moustapha Name qui s'apprête à disputer la CAN avec le Sénégal.