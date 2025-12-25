Un joueur mythique de Ligue 1 a sauvé un club brésilien

Túlio de Melo n’est pas un nom inconnu pour les amateurs de football français. L’attaquant brésilien a forgé sa légende en Ligue 1, notamment lors de son passage au LOSC Lille entre 2008 et 2014, où il a contribué aux succès majeurs du club nord-français, dont le doublé Championnat de France – Coupe de France en 2011. Sa puissance physique, son jeu de tête et sa capacité à se créer des occasions lui ont valu le respect des supporters et des adversaires, faisant de lui un des attaquants les plus marquants de sa génération en championnat français. Avant et après Lille, il avait aussi porté les couleurs du Mans et d’Évian, s’imposant comme un avant-centre capable de changer le cours d’un match et d’insuffler une présence permanente dans la surface adverse.

Mais au-delà de sa carrière européenne, son rôle parfois oublié est celui de pilier dans la renaissance de la Chapecoense après le crash aérien de 2016. Déjà passé par le club en 2015, De Melo avait gardé des liens forts avec les joueurs et le staff, se déclarant profondément marqué par la tragédie. Sollicité pour revenir en 2017 afin d’aider à reconstruire l’équipe décimée, il n’a pas hésité un instant, conscient que sa présence pouvait symboliser un pont entre le passé détruit et un futur à rebâtir. Rapidement, il s’est imposé comme l’un des leaders sur le terrain, marquant même le but décisif qui qualifia Chapecoense pour la prestigieuse Copa Libertadores, un exploit qui a galvanisé un effectif meurtri et redonné espoir à toute une communauté de supporters. Son engagement, issu d’une carrière prestigieuse en Ligue 1, a offert à Chapecoense non seulement des buts, mais une force morale essentielle pour se relever après l’une des pires tragédies de l’histoire du football.