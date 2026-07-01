Coupe du Monde 2026 : Thomas Tuchel réagit à la performance XXL de Mpasi

Thomas Tuchel et les Anglais ont eu chaud. Mais ce sont finalement bien les Three Lions qui ont décroché leur billet pour les 1/8 de finale de la Coupe du Monde 2026, après avoir renversé la RDC (2-1). Un match dans lequel a longtemps brillé Lionel Mpasi, auteur de cinq arrêts durant la rencontre et ayant hérité de la note de 7/10 dans nos colonnes.

La suite après cette publicité

Impressionnné par sa prestation, Thomas Tuchel a tenu à la saluer, après avoir révélé ses propos tenus à la mi-temps pour remobiliser ses troupes. « Je leur ai dit qu’il faut avoir cette mentalité, que c’est difficile, qu’il fallait y croire. On a continué à attaquer. C’est incroyable les arrêts que le gardien a fait », a expliqué le sélectionneur des Anglais, qui défieront le Mexique lors du prochain tour.