Javier Tebas tacle Hansi Flick après ses critiques sur le calendrier

Javier Tebas n’a pas tardé à répondre aux critiques de Hansi Flick. Agacé par la programmation du match de Liga entre le FC Barcelone et Valladolid, fixé au samedi 3 mai à 21h alors que les Blaugranas joueront la demi-finale retour de Ligue des Champions face à l’Inter trois jours plus tard, l’entraîneur allemand avait dénoncé une situation « ridicule » et accusé la Liga de ne pas se soucier de ses clubs. Le président de la ligue espagnole lui a répondu ce mardi lors de la présentation du rapport économique de la saison dernière.

« Il n’y a pas de politique discriminatoire », a affirmé Tebas, se disant prêt à recevoir Flick pour lui expliquer en détail le processus de fixation des horaires. « Nous ne gérons pas l’intérêt d’un seul club et nous gérons une compétition. » Le dirigeant a également invité le coach du Barça à orienter ses critiques vers l’UEFA : « Pourquoi les ligues nationales sont-elles toujours les coupables ? Pourquoi ne se plaint-il pas auprès de l’UEFA ? C’est là que les plaintes doivent être faites. Nous, ce que nous faisons, c’est défendre la compétition. » Voilà qui ne devrait sûrement pas satisfaire le coach catalan.