Algérie : Vladimir Petkovic dévoile une dernière liste surprise avant la Coupe du Monde

Il s’agit de la première liste post-CAN mais surtout de la dernière avant la Coupe du Monde cet été. Vladimir Petkovic vient de dévoiler l’identité des joueurs qui sont sélectionnés pour les deux matchs amicaux face au Guatemala (27 mars) et contre l’Uruguay (31 mars). Le sélectionneur ne peut plus vraiment bouleverser ses plans avant une grande échéance aussi proche et a désigné un noyau d’éléments déjà présents au Maroc. Néanmoins, il a décidé de changer ses plans cette trêve internationale.

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«Le stage de mars sera particulier car il aura lieu exclusivement en Italie. Ce sera une occasion pour tester un certain nombre de joueurs avant la Coupe du Monde. Certains joueurs qui étaient présents à la CAN ne sont pas appelés car ils ont eu peu de continuité dans leurs clubs, avec pas mal de problèmes physiques (Chergui, Hadjam, Bennacer notamment, Abdelli joue peu)», assure le sélectionneur, qui doit faire oublier l’élimination en quart de finale par un Nigéria supérieur (2-0).

Benbouali et Aouchiche parmi les 6 nouveaux

C’est ainsi que le staff technique a décidé d’appeler Nadhir Benbouali pour ces deux tests. L’attaquant de 25 ans profite de la méforme de ses concurrents, notamment le vieillissant Baghdad Bounedjah (34 ans, 86 sélections, 35 buts), resté muet lors de la dernière compétition continentale, pour entrer dans le groupe au meilleur des moments. «C’est un simple choix. (…) Il faut travailler pour le futur» explique le sélectionneur. Benbouali est lui actuellement le 3e meilleur buteur du championnat hongrois avec son club de Győr.

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Il n’est pas la seule nouvelle tête de ce prochain rassemblement. Adil Aouchiche va pouvoir honorer sa première convocation, lui qui retrouve confiance à Schalke 04 en 2e division allemande. Ils sont 6 à fêter leur première avec Farès Ghedjemis (Frosinone), Kilian Belazzoug (Stade Rennais), Melvin Mastil (Stade Nyonnais) et Achraf Abada (USM Alger). Aouar est bien là, tout comme certains éléments de Ligue 1 comme Mandi (LOSC), Boudaoui (Nice) et Gouiri (OM). Hadj Moussa, Amoura et Mahrez sont également appelés par le sélectionneur, tout comme Luca Zidane. Petkovic a d’ailleurs convoqué 4 gardiens.