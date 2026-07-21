PSG : le joli message de Nasser Al-Khelaïfi aux Titi parisiens bacheliers

Alors que la Coupe du Monde 2026 a refermé ses portes et que l’actualité des clubs va s’accélérer, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a tenu à envoyer un message de félicitation à tous les jeunes Titi parisiens qui ont été bacheliers. « Je suis très fier des jeunes de notre centre de Formation. Toutes mes félicitations à eux pour leurs excellents résultats au baccalauréat, ainsi qu’à l’ensemble des équipes du Campus PSG et de la Cité Éducative qui les accompagnent au quotidien. Au Paris Saint-Germain, l’éducation et la réussite scolaire occupent une place essentielle. Elles sont au cœur de notre projet et constituent l’un des piliers de l’identité de notre club », a déclaré le dirigeant qatari. Pour rappel, le PSG a une nouvelle fois confirmé l’excellence de son modèle de formation. À l’issue des résultats du baccalauréat 2026, 97 % des élèves de Terminale de la Cité Éducative du club ont obtenu leur diplôme, un taux supérieur à la moyenne nationale (91,4 %).

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Parmi les lauréats figure notamment Adam Ayari, récemment signataire de son premier contrat professionnel avec le PSG. Cette réussite s’inscrit dans une saison historique pour le centre de formation, marquée notamment par les titres en Coupe Gambardella, en Championnat de France U19 et U17, ainsi que par la première place au classement des centres de formation français. Portée par la vision de Nasser Al-Khelaïfi et renforcée par l’ouverture du Campus PSG à Poissy, la stratégie parisienne place le développement des jeunes talents au cœur du projet sportif. Grâce à un accompagnement intégré mêlant encadrement scolaire, sportif, médical et éducatif, ainsi qu’à des dispositifs pédagogiques innovants, le PSG entend former « plus que des footballeurs ».