PSG : une recrue estivale se fait déjà reprendre de volée en interne !

Début de saison un peu chaotique du Paris Saint-Germain. Après avoir officiellement lancé leur campagne 2026/2027 par une victoire lors de la Supercoupe de l’UEFA face à Aston Villa, les troupes de Luis Enrique ont enchaîné les mauvais résultats. Une défaite face à Lens lors du Trophée des Champions, puis deux matchs nuls en deux journées de championnat, face à Rennes (2-2) puis contre Lille (2-2) ce vendredi. Même s’il est vrai que le bilan du match face aux Dogues, avec cette égalisation en toute fin de match, reste plutôt positif, du moins si on se fie aux propos de Luis Enrique après la rencontre.

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L’occasion aussi de voir les recrues estivales de l’équipe, à l’image de Maghnes Akliouche, titulaire contre le LOSC, ou de Ferran Torres, qui avait inscrit un doublé lors de son premier match en Bretagne. Mais en interne, du côté de la capitale, il y a une recrue estivale qui inquiète déjà. Il s’agit de Lucas Digne, revenu au club cet été contre 10 millions d’euros.

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Un problème Digne ?

Comme l’indique le quotidien L’Equipe, ça ne se passe pas très bien pour lui pour l’instant. Il ne se serait pas encore adapté au style de jeu de Luis Enrique, ce qui est plus ou moins excusable et compréhensible à ce stade de la saison. Mais surtout, il n’aurait pas forcément l’état d’esprit nécessaire. « Paris attend un autre état d’esprit de révolte », indique le journal. Son absence dans le onze titulaire face au LOSC, malgré l’absence de Nuno Mendes, peut même être considérée comme un premier avertissement lancé par Luis Enrique à l’ancien du Barça.

« Il faut qu’il se réveille. Qu’il soit venu en acceptant ce rôle de numéro 2, d’accord, mais il n’est pas en vacances ni en préretraite. On ne dit pas que c’est le cas mais ça, on n’acceptera pas. Il doit se battre et essayer d’être meilleur que Nuno parce que Nuno ne jouera pas tous les matches. Il doit se bagarrer, ça fait aussi partie de sa phase d’adaptation », explique une source du Paris Saint-Germain au quotidien sportif. Il faut aussi signaler qu’en interne, on a constaté que le joueur n’est pas encore dans une forme physique optimale, comme d’autres Mondialistes. Si son entourage affirme que le joueur est « ultra-déterminé » et prêt à se battre pour une place, Digne sait probablement mieux que quiconque qu’il va rapidement falloir hausser le niveau…