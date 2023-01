Les 2 joueurs que veut recruter le Real Madrid après Jude Bellingham et Endrick

La suite après cette publicité

Sans faire trop de bruits, le Real Madrid continue de préparer son avenir. Les Merengues viennent de sécuriser l’arrivée - pour 2024 - du nouveau prodige brésilien Endrick. Ils devraient également rapidement boucler l’arrivée de Jude Bellingham, alors que tous les médias espagnols et allemands sont unanimes sur le fait que l’avenir du meneur de jeu des Three Lions et du Borussia Dortmund va s’écrire à Madrid. Une double opération qui devrait coûter, bonus inclus, plus de 200 millions d’euros, mais qui permet aux Merengues de se tourner vers l’horizon avec un certain optimisme.

Il faut dire que l’effectif du club de la capitale espagnole est particulièrement jeune, et les joueurs cités ci-dessus viendront accompagner Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Militao, Vinicius Junior ou encore Rodrygo Goes, entre autres, qui ont au moins dix ans de foot devant eux encore. Et ce lundi, le quotidien AS en dit un peu plus sur la suite des évènements.

Deux joueurs de présent et d’avenir

On apprend qu’il y a deux joueurs que le club veut encore recruter pour compléter son effectif. Et Kylian Mbappé n’en fait pas partie. En revanche, le Real Madrid est toujours sur Erling Haaland. Ce ne sera probablement pas pour cet été pour des raisons évidentes, mais plutôt pour 2024. Des contacts auraient déjà eu lieu avec l’entourage du joueur, alors que, selon le média, une clause libératoire de 150 millions d’euros entrera en jeu dans un an et demi. Un prix plus qu’abordable pour l’équipe espagnole…

Le deuxième joueur que le Real Madrid veut recruter, c’est Alphonso Davies, le latéral du Bayern Munich. L’information avait déjà fuité ces derniers jours en Espagne, mais AS confirme que c’est du sérieux. Notamment parce que Ferland Mendy ne ferait pas spécialement l’unanimité. Son contrat expire en 2025 et plus on s’approche de cette date, plus la position de force des Merengues prend de l’ampleur…