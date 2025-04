OM : Roberto De Zerbi tape du poing sur la table

La fameuse rébellion du vestiaire de l’OM a marqué les esprits ces dernières semaines. Roberto De Zerbi a non seulement été mis en difficultés mais c’est surtout la fuite dans les médias qui l’a contrarié. Il n’avait pas vraiment de doute sur le fait de voir l’information circuler, en revanche, il a été agacé par le fait de voir son image être écornée. D’après lui, de nombreuses choses écrites étaient erronées et il ne supporte pas cela. Il a profité de la conférence de presse de veille de match contre Montpellier pour livrer sa vérité.

«On m’a vendu comme un criminel, ce n’est pas le cas. Depuis le 6 juillet et jusqu’à aujourd’hui, je donne tout pour ce maillot et pour ce club. J’ai toujours été professionnel. J’ai parfois fait des erreurs et j’en ferai encore dans ma carrière. Mais ça m’énerve quand des choses qui ne sont pas vraies sortent dans les journaux. Je fais les choses de bonne foi, je veux juste aider le club à se qualifier en Ligue des champions, que l’équipe puisse jouer le mardi ou le mercredi soir. Je donne tout», avertit l’Italien en colère. Le message est passé.

