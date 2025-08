Cristiano Ronaldo tente de ramener un nouvel ami à Al-Nassr

Cristiano Ronaldo pourrait être gâté cet été. À 40 ans, le quintuple Ballon d’Or vient de prolonger son contrat avec Al-Nassr, avec à la clé un salaire exorbitant estimé à plus de 6€ par seconde (environ 200 M€ par an). Il a également vu sa direction accéder à sa requête pour le futur entraîneur du club. Comme révélé par Jorge Jesus, nommé successeur de Stefano Pioli, Ronaldo avait bien tiré les ficelles en coulisses pour le faire venir en Arabie saoudite.

Mais son influence ne s’est pas arrêtée à cette décision, puisque ces derniers jours, João Félix a aussi débarqué dans le cadre d’un transfert de deux saisons, évidemment sur recommandation de CR7. C’est même la star portugaise qui avait pris le soin d’envoyer son jet personnel à son cadet pour qu’il le rejoigne dans le Golfe. Et ce n’est pas non plus un hasard si le nouveau directeur général d’Al-Nassr se nomme José Semedo, un de ses amis les plus proches.

Au tour de Bruno Fernandes ?

A priori, le club travaille maintenant sur l’arrivée d’un autre ami de CR7 : un certain Bruno Fernandes. Plus tôt dans le mercato, l’international portugais aux 80 sélections avait refusé une proposition d’Al-Hilal, où évoluent ses coéquipiers Joao Cancelo et Ruben Neves. Cette fois, Al-Nassr aurait l’intention de revenir avec des arguments financiers encore plus massifs, précise A Bola (Al-Hilal lui proposait déjà 70 M€ par an).

Cristiano Ronaldo pousserait déjà pour faire venir son coéquipier en sélection. Jorge Jesus, celui qui avait lancé Bruno Fernandes avec le Sporting en 2017, voudrait aussi en faire la dernière star portugaise de son effectif. Des contacts auraient déjà eu lieu ces dernières heures entre le clan du joueur et le club saoudien. Le média ajoute que la présence des deux hommes cités pourrait jouer un rôle crucial dans ce dossier. Mais il faudra aussi prendre en compte la position de Manchester United, désireux de conserver le milieu offensif de 30 ans lié au club jusqu’en 2027.