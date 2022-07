Le plan machiavélique du PSG pour se débarrasser des indésirables !

La suite après cette publicité

En pleine préparation estivale, l'ensemble des clubs de Ligue 1 peaufinent les derniers réglages en vue de l'exercice 2022-2023. L'occasion pour tous les protagonistes de l'élite du football français de ressouder l’effectif avant la nouvelle saison ou de le garnir de nouvelles recrues. L'opportunité également pour certains de mettre à l'écart quelques joueurs de l'effectif professionnel et ainsi de créer un groupe d’indésirables s’entraînant à part. Autrement dit, un loft. C'est notamment le cas du Paris Saint-Germain, bien décidé à se séparer de plusieurs têtes.

Enclenché dès la reprise, au début du mois de juillet, le processus visant à se passer de plusieurs joueurs se confirme, en effet, depuis le retour de la tournée au Japon. Après Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Ander Herrera, Layvin Kurzawa et Rafinha, Thilo Kehrer a lui aussi été aperçu dans une session différente, aux côtés de jeunes parisiens (Michut, Gharbi, Gassama, Lavallée...). Et pour cause. Depuis le retour au Camp des Loges, mercredi dernier, des Rouge-et-Bleu, une double séance est, en effet, organisée sur les terrains de Saint-Germain-en-Laye.

Le PSG passe à l'action pour ses indésirables !

Dans cette optique, les cadres du groupe parisien - à savoir une vingtaine d'éléments - sont attendus à partir de 8h30. Pour le reste ? Une autre séance est quant à elle prévue dans l'après-midi avec tous les joueurs sur lesquels Christophe Galtier ne compte pas. Confirmée par le quotidien L'Equipe, cette méthode inédite reste cependant encadrée juridiquement. Selon l’article 507 de la charte de la LFP, du 1er juillet au 1er septembre, date de fin du mercato, aucune contrainte n’est d'ailleurs imposée aux clubs dans la gestion des effectifs.

Ainsi, tous ces indésirables profitent des mêmes conditions que le groupe du matin. Même vestiaire, mêmes installations, mêmes pelouses mais pas forcément le même entraîneur. En effet, jusqu'à la fin du mercato, le champion de France en titre n'est pas obligé de mettre à disposition un coach diplômé et c'est donc Régis Beunardeau, chargé du spécifique avec les moins de 19 ans, qui s'occupe d'eux. En agissant de la sorte, le PSG met donc la pression sur des joueurs dont les confortables conditions salariales ne les encouragent pas à quitter la Ville Lumière. Si certains n'en ont que faire, et ce malgré le prochain Mondial, d'autres semblent plus préoccupés par cette méthode radicale.

Ainsi Draxler ou encore Wijnaldum, annoncé à l'AS Roma, réfléchiraient au départ. Une chose est sûre, l'heure du grand ménage a sonné et le PSG compte bien avoir le dernier mot. «Je pense que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir trop de joueurs qui ne jouent pas, car ils sont malheureux. On doit trouver la bonne taille de l’effectif», expliquait, en ce sens, Christophe Galtier lors de son arrivée dans la capitale française. Si le message était d'ores et déjà clair, les grandes manœuvres ont désormais débuté au Camp des Loges ! À bon entendeur...