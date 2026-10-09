Bayern : Kompany se prononce sur la prolongation de Kane

L’avenir d’Harry Kane au Bayern Munich reste un sujet important pour les dirigeants bavarois. Alors que la question d’une éventuelle prolongation de contrat de l’attaquant anglais se pose, Vincent Kompany a été interrogé sur ce dossier lors d’un entretien exclusif accordé à Sky Sport. L’entraîneur belge a préféré rester prudent, rappelant que les négociations relevaient avant tout du joueur, de son entourage et de la direction du club. « Je suis toujours respectueux de cette situation et des échanges nécessaires entre le joueur, son agent et le club », a-t-il expliqué, sans donner davantage d’indications sur l’avancée des discussions.

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De son côté, Kompany entend surtout réunir les meilleures conditions possibles pour convaincre Kane de poursuivre son aventure en Bavière. « Ma responsabilité est de veiller à ce qu’Harry se sente bien ici, qu’il soit performant sur le terrain, ou du moins qu’il évolue dans un environnement propice », a précisé le technicien. Plutôt que de s’impliquer directement dans les négociations contractuelles, l’ancien défenseur de Manchester City préfère donc se concentrer sur son rôle d’entraîneur et sur l’épanouissement sportif de son buteur. « Généralement, si les choses sont bien faites, le reste se met en place plus facilement », a-t-il ajouté. Une déclaration mesurée qui ne permet pas encore de savoir si les différentes parties sont proches d’un accord.