LdC : le PSG optimiste pour Marquinhos et Keylor Navas

Plus de 24 heures après son résultat nul décevant face aux Girondins de Bordeaux (2-2) au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain espère récupérer Keylor Navas et Marquinhos face à Manchester United mercredi. Une rencontre cruciale pour l'avenir des Parisiens en Ligue des champions. Forfaits face aux Girondins, Keylor Navas (touché lors d'un choc) et Marquinhos (cuisse) restaient incertains pour le choc face aux Red Devils.

Mais selon les informations de l'Equipe, l'entraînement de ce dimanche au Centre Ooredoo a permis d'en savoir plus sur l'état de santé des deux hommes. Ainsi, le portier costaricien et le défenseur central brésilien vont mieux, et l'optimisme régnerait en interne au sujet de leur participation au match de mercredi prochain. Layvin Kurzawa, touché à la cuisse, reste encore incertain.