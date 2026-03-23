Le Real Madrid va faire appel de l’expulsion de Valverde contre l’Atlético

Le Real Madrid contre-attaque. Après l’expulsion de Federico Valverde lors du derby remporté face à l’Atlético de Madrid dimanche soir (3-2), le club merengue a décidé de faire appel pour éviter une suspension de deux matchs en Liga qui priverait l’international uruguayen (71 sélections) des rencontres contre Majorque et Girona, rapporte Cope.

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Pour appuyer son recours, la Casa Blanca compte s’appuyer sur des images vidéo censées contredire le rapport de l’arbitre. Selon le Real, Valverde tentait bien de jouer le ballon, sans avoir d’intentions violentes envers Alex Baena, et l’action ne constituait pas une occasion manifeste de but. Dans son rapport d’après-match, l’arbitre de choc - José Luis Munuera Montero - évoquait au contraire un geste avec « force excessive ».