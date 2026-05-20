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L’éternel João Moutinho prolonge avec le SC Braga

Par Alexandre Gonçalves
1 min.
Bientôt quarantenaire, João Moutinho n'est pas prêt à raccrocher les crampons ! Communiqué - SC Braga

À bientôt 40 ans (il les fêtera en septembre prochain), João Moutinho n’est pas encore prêt à raccrocher les crampons. Le club portugais du SC Braga a officialisé dans un communiqué la prolongation de contrat de son milieu de terrain d’une saison supplémentaire. L’ancien international lusitanien (146 sélections) s’apprête ainsi à disputer sa quatrième saison consécutive sous les couleurs des Guerriers du Minho, qu’il avait rejoints en 2023 après son départ de Wolverhampton.

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SC Braga
Legends are forever ✨

#GanharComTodos | #JoãoMoutinho
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Véritable patron du vestiaire et pièce maîtresse du onze de Carlos Vicens, l’ancien joueur de l’AS Monaco, du Sporting CP et du FC Porto compile déjà 136 matchs, 6 buts et 7 passes décisives avec Braga. Une excellente nouvelle pour les supporters arsenalistes, qui pourront compter sur l’expérience et le leadership de leur capitaine pour une année de plus.

Pub. le - MAJ le
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