Équipe de France : les joueurs n’ont pas compris deux choix très contestés de Didier Deschamps

Cette demi-finale perdue dans les grandes largeurs face à l’Espagne (0-2) restera dans les mémoires tricolores pendant un bon bout de temps. Archi dominés par la Roja, les Bleus de Didier Deschamps ont été incapables d’opposer la moindre résistance. Et en attendant le match pour la troisième place face à l’Angleterre, certaines langues commencent à se délier.

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Juste après le match, les médias se sont fait l’écho de l’agacement d’Ousmane Dembélé pour le manque de soutien durant les phases de pressing, de l’effondrement de Kylian Mbappé et des reproches de Didier Deschamps à ses joueurs sur le plan technique. Et du côté des journalistes, c’est surtout le sélectionneur national qui en a pris pour son grade. La faute à un immobilisme tactique ainsi qu’à deux choix d’homme.

Tchouameni taclé même par l’entourage des joueurs

En clair, la décision de DD de sortir Adrien Rabiot dès la mi-temps uniquement parce qu’il avait déjà un carton jaune et celle de titulariser un Aurélien Tchouameni qui n’avait plus joué depuis deux semaines ont fait débat. Aujourd’hui, L’Équipe nous apprend que ces deux choix ont également fait parler au sein du vestiaire tricolore. Concrètement, certains joueurs n’ont pas compris le remplacement de Rabiot. Comme tous les observateurs, les Bleus avaient bien remarqué que le milieu de l’AC Milan était l’élément le plus percutant et l’un des seuls capables de bousculer les Espagnols. Le voir sortir malgré la menace d’un deuxième jaune n’a pas été compris par une partie du vestiaire.

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Et ce n’est pas tout. Les joueurs se sont aussi interrogés sur le choix de titulariser Tchouameni. Le milieu du Real Madrid avait dû stopper son tournoi durant deux semaines en raison d’une blessure aux adducteurs. Le titulariser face à un adversaire qui vous fait courir dans tous les sens, sans avoir repris le rythme de la compétition a donc surpris. Beaucoup souhaitaient voir Manu Koné débuter après ses deux bons matches face au Paraguay et au Maroc. Et pour couronner le tout, le quotidien révèle que Tchouameni a même été critiqué dans l’entourage des joueurs. Ambiance…