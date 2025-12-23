L’Iran veut absolument se débarrasser de Serge Aurier

Après une carrière marquée par de hauts et de bas dans les plus grands championnats européens, Serge Aurier s’est engagé l’été dernier avec le Persepolis FC, club phare du championnat iranien, dans l’espoir de relancer une trajectoire qui déclinait depuis plusieurs saisons. L’Ivoirien, formé à Lens et révélé en Europe au Paris Saint‑Germain avant de rejoindre Tottenham, avait ensuite enchaîné des expériences à Villarreal, Nottingham Forest et Galatasaray après son départ d’Angleterre en 2021. Libre depuis juillet 2024 à l’issue de son contrat turc, il avait accepté ce défi inédit en Iran pour rester compétitif et, pourquoi pas, retrouver une place en sélection nationale lors des qualifications pour la Coupe du Monde puis la CAN, qui se joue actuellement au Maroc.

Ce transfert vers la Persian Gulf Pro League constituait pour lui une manière de prolonger sa carrière tout en apportant son expérience à un club ambitieux sur la scène continentale, mais la réalité s’est rapidement révélée beaucoup plus difficile qu’anticipé. Sur le plan sportif, l’aventure iranienne n’a jamais vraiment décollé pour Aurier. D’après les statistiques, l’international ivoirien n’a disputé que quatre matchs de championnat avec Persepolis, totalisant 360 minutes de jeu sans but ni passe décisive, et n’a pas réussi à s’imposer comme un élément incontournable de la défense, alors même que le club basé à Téhéran est l’un des plus titrés du pays et comptait sur Aurier pour dominer le championnat, mais aujourd’hui les pensionnaires du stade Azadi ne sont que 2èmes derrière Sepahan.

Persepolis dit stop

Au‑delà des chiffres déjà modestes, son séjour a été assombri par des problèmes de santé : une contamination à l’hépatite B a entraîné une absence prolongée, levant même des questions sur sa capacité à jouer et à s’entraîner normalement dans les semaines suivant son arrivée. Dans ce contexte, selon la très fiable agence de presse privée iranienne Tasnim News, Persepolis a décidé de tourner la page prématurément. Moins de six mois après son arrivée, la direction du club a lancé des démarches pour mettre fin à son contrat, prévu initialement jusqu’en juin 2026, et se séparer de l’ancien international ivoirien dès le mercato hivernal, estimant que l’investissement n’a pas produit les résultats attendus et que l’équipe a besoin d’autres options pour la seconde partie de saison. En effet, le club iranien souhaite parvenir à une résiliation à l’amiable le plus rapidement possible avec le latéral ivoirien, dont le contrat est estimé à environ 2,5 milliards de tomans (537 000 euros).

Arrivé avec un certain statut, Aurier n’a pas totalement répondu aux attentes placées en lui, entre performances irrégulières et une adaptation jugée délicate au contexte du football iranien, ce qui pousse aujourd’hui les dirigeants à revoir leur position. Ce retournement de situation illustre à quel point la fin de carrière d’Aurier est devenue délicate, lui qui fut un pilier du PSG et un titulaire régulier en Premier League il y a encore quelques années. Son passage éclair en Iran, au lieu d’être une rampe de relance, pourrait bien rester comme l’un des épisodes les plus frustrants de sa carrière. Avec une séparation imminente et le marché hivernal qui s’ouvre, l’ancien défenseur cherche désormais une nouvelle porte de sortie, alors que ses ambitions de prolonger sa carrière au plus haut niveau semblent s’éloigner un peu plus. A voir désormais où le natif de Sevran pourra rebondir dans les prochaines semaines.