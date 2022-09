Real Madrid : la réaction de Carlo Ancelotti à l'affaire Vinicius

La suite après cette publicité

L'affaire Vinicius Junior fait grand bruit en Espagne. Victime de propos racistes de la part du président de l'association des agents espagnols, l'attaquant a réagi hier soir, après avoir reçu le soutien de son club et de coéquipiers. C'est au tour de Carlo Ancelotti de s'exprimer en conférence de presse, à la veille du derby contre l'Atlético de Madrid.

Il a surtout voulu en dire le moins possible. «La déclaration du club et celle de Vini sont bonnes. Il va bien, il veut jouer le match, a entamé l'Italie. On ne parle pas de ce sujet dans le vestiaire, on parle de football. Le racisme est une chose et ce qui se passe dans le football en est une autre. Nous n'avons pas abordé cette question du racisme car le joueur a très bien réagi.»