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Premier League

Arsenal recale le Real Madrid pour Martin Zubimendi

Par Sasha Nahon
1 min.
Martin Zubimendi @Maxppp

Le Real Madrid n’a pas oublié Martin Zubimendi, mais Arsenal n’a aucune intention de se séparer du milieu espagnol cet été. Selon The Sun, les Madrilènes continuent de suivre le joueur de 27 ans, qu’ils avaient déjà tenté de recruter l’année dernière avant son transfert de la Real Sociedad vers Arsenal pour environ 60 millions d’euros. Mais Mikel Arteta compte toujours sur lui et souhaite le conserver pour défendre le titre de Premier League.

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La concurrence s’annonce pourtant particulièrement forte au milieu après l’arrivée de Bruno Guimarães, recruté pour 85 millions d’euros, avec également Declan Rice et Martin Ødegaard parmi les cadres. Une situation qui ne change pas la position d’Arsenal : Zubimendi ne devrait partir qu’en cas d’offre exceptionnelle, suffisamment importante pour faire réfléchir les dirigeants londoniens.

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