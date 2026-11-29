« Nous savons ce que nous voulons. C’est ça qui nous donne confiance. Nous avons fait notre travail. Écouter le président, le coach, nos équipes… Nous allons de l’avant sans crainte, car c’est certes un problème de perdre Kvara et Doué (deux des piliers de cette équipe), mais nous allons de l’avant. Sereins, unis et confiants, à la recherche de solutions à domicile et/ou à l’extérieur. Nous ne pouvons pas recruter le 1er décembre ». Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le conseiller sportif parisien Luis Campos confirmait la possibilité de recruter cet hiver.

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Par la suite, il a aussi dézingué les nombreuses rumeurs mercato qui ont fleuri dans la presse, évoquant des mensonges et des inventions « qui sont au service d’autres intérêts parallèles et parfois particuliers qui ne sont généralement pas ceux du PSG… ». Quoi qu’il en soit, c’est un dossier qui intéresse beaucoup de monde du côté de Paris. Et à travers l’Europe, bon nombre de clubs sont en panique à l’idée de voir les Parisiens toquer à leur porte pour leur arracher une vedette.

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Williams esquive

En Espagne, on a par exemple appris que du côté du Betis, on a peur de l’intérêt parisien pour Abde, l’international marocain de 24 ans. Des noms comme ceux d’Antonio Nusa (RB Leipzig), Estêvão Willian (Chelsea) et Nico Williams (Athletic Club) reviennent aussi très souvent. L’ailier espagnol a d’ailleurs répondu au supposé intérêt du Paris Saint-Germain après la victoire de son équipe face à Malaga samedi soir (4-3).

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« Je ne sais pas trop ce qui se passe autour de moi. Je suis concentré sur mon équipe. Je veux continuer à progresser et je pense au prochain match », a indiqué le joueur de 24 ans. Pour rappel, Nico Williams a un contrat de très longue durée avec l’Athletic, jusqu’en 2035, avec une clause libératoire de 95 millions d’euros. Après une saison 2025/2026 assez décevante, il a aussi du mal à démarrer cette saison, mais c’est un joueur que Luis Enrique appréciait beaucoup lorsqu’il était sélectionneur espagnol…